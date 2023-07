POL-NB: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat gestellt - Haftbefehl erlassen

Waren (ots) -



Am 23.07.2023 gegen 17:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Waren zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in 17192 Warenshof gerufen.



Eine aufmerksame Dame hatte die Polizei informiert, da in die Wohnung ihres Vermieters eingebrochen wurde sowie in ihre Wohnung versucht wurde, einzubrechen. Während die Dame auf die Polizei wartete, hörte sie Geräusche aus dem hinteren Bereich des Wohnhauses. Als sie nach hinten ging, um dies zu überprüfen, sah sie, wie ein Mann aus einem Fenster stieg. Als sie den Mann auf sein unrechtes Tun ansprach, antwortete er, dass das Fenster schon eingeschlagen war und er sich "nur" etwas zu trinken holen wollte.



Die Warener Polizeibeamten trafen kurze Zeit später vor Ort ein und begannen nach der Belehrung mit der Befragung des 61-jährigen belgischen Tatverdächtigen. Dieser machte verschiedene fragwürdige Angaben zu den Gründen seines Aufenthalts in dem betroffenen Haus. Den Beamten fielen dabei die vollen Jackentaschen des 61-Jährigen auf und sie durchsuchten diese. Dabei konnten sie unter anderem zwei Münzsammlungen, ca. 50 Euro Bargeld und Schmuck auffinden und sicherstellen. Der Tatverdächtige hatte die Jacke aus dem Haus entwendet und darin das Diebesgut aus dem Haus verstaut.



Daraufhin wurde der 61-Jährige festgenommen und zum Polizeihauptrevier Waren verbracht. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg haben noch am 23.07.2023 die Beschuldigtenvernehmung sowie erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Im Ergebnis dessen haben die Ermittler der Kriminalkommssariatsaußenstelle Waren am gestrigen 24.07.2023 mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg Rücksprache gehalten. Diese hat einen Haftbefehl beantragt. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Waren ist dem Antrag gefolgt und hat Haftbefehl erlassen. Der 61-Jährige wurde am gestrigen späten Nachmittag in die JVA Neustrelitz verbracht.



