POL-HST: Informationsabend in Gingst zum Thema Sicherheit

Am kommenden Freitag, dem 28.07.2023 kommt es im Rahmen einer Reihe von monatlichen Info-Abenden auf dem Museumshof in Gingst (jeden letzten Freitag in den Monaten Juni bis September) dieses Mal zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz für Wohnung, Haus und Hof.



Kriminaloberkommissar Timo Tolksdorf, der neue Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund, referiert ab 18:30 Uhr zu diesem umfangreichen Thema.



Der Eintritt ist frei.



Weiterführende Informationen zu dem Thema Einbruchschutz gibt es auch hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ und https://www.k-einbruch.de



