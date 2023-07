POL-HWI: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Klütz (ots) -



Am 22. Juli wurde der Polizei bekannt, dass unbekannte Täter einen PKW aufgebrochen und einen Rucksack gestohlen haben sollen.



Die 70- und 73-jährigen Geschädigten haben ihren roten Golf gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Bothmer Schlosses geparkt. Als sie gegen 16:15 Uhr zurückkamen, stellten sie fest, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen und ein Rucksack mit Wertgegenständen entwendet worden sei. Der Stehlschaden beläuft sich auf geschätzte 500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 295 zu melden.



In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Verstauen Sie Handtaschen und Rucksäcke bei ihrer Abwesenheit so, dass sie von außen nicht zu sehen sind. Im besten Fall tragen Sie ihre Wertgegenstände bei Verlassen des Fahrzeugs aber bei sich.



