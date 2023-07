POL-NB: Beamte stoppen zwei alkoholisierte Fahrzeugführer ohne Führerschein

Neubrandenburg/Demmin (ots) -



Am vergangenen Wochenende haben die Beamten zwei stark alkoholisierte Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert.



Im ersten Fall fiel den Demminer Polizeibeamten im Rahmen der Streifentätigkeit m 22.07.2023 gegen 11:15 Uhr ein schwarzer Opel auf, welcher mit hoher und auffälliger Fahrweise die Rudolf-Breitscheid-Straße befuhr. Die Beamten gaben dem Fahrzeugführer mittels Sondersignalanlage zu verstehen, dass dieser sein Fahrzeug stoppen soll.



Dieser Aufforderung kam er nicht nach und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Bereich eines Parkplatzes in der Wiedemannstraße konnten die Beamten das Fahrzeug dann stoppen. Der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer war sichtlich nervös und zitterte am ganzen Körper. Die Beamten bemerkten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 41-Jährigen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,86 Promille ergeben.



Zudem konnte der Fahrzeugführer seinen Führerschein nicht vorzeigen, da er diesen eigenen Angaben zufolge zuhause vergessen hatte. Bei der Überprüfung dieser Aussage stellten die Beamten aber fest, dass der Beschuldigte gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, da er eine gerichtlich angeordnete Fahrerlaubnissperre bis Dezember 2022 hatte und er seitdem keine neue Fahrerlaubnis beantragt hat.



Anschließend erfolgte die Blutprobenentnahme im Kreiskrankenhaus Demmin. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum untersagt. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis laufen in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin.



Im zweiten Fall haben die Neubrandenburger Polizeibeamten am 23.07.2023 gegen 03:30 Uhr auf Höhe der "Löwenvilla" am Friedrich-Engels-Ring einen PKW VW fest, der den Ring entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Auf Grund dieser Feststellung stoppten die Beamten den PKW unverzüglich und führten eine Verkehrskontrolle durch. Schon beim Öffnen der Fensterscheibe konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bei dem 17-jährigen österreichischen Fahrzeugführer feststellen. Des Weiteren hatte der 17-Jährige stark gerötete glasige Augen und eine verwaschene und lallende Aussprache. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,46 Promille ergeben. Es folgte die Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg.



Des Weiteren bestand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der minderjährige Fahrzeugführer nur im Besitz einer Sonder-Führerscheinklasse (B17) ist, welche in Deutschland jedoch nicht gültig ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Die Ermittlungen wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell