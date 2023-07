POL-LWL: Kleintransporter fuhr in Schlangenlinien auf der BAB 24

Hagenow / Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 1,70 Promille aufwies. Der 35-jährige Fahrer war mit seinem Kleintransporter zuvor in Schlangenlinien auf beiden Fahrspuren der Autobahn unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung der Polizei das Fahrzeug daraufhin auf dem Parkplatz "Schremheide" an der BAB 24 stoppte. Der Fahrer wurde nach dem positiven Atemalkoholtest anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem erstattete die Polizei Strafanzeige gegen den 35-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell