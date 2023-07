POL-NB: Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

BAB 20/Neverin (ots) -



Am frühen Samstagabend, dem 22.07.2023, ereignete sich auf der A20

Höhe Neubrandenburg ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen schwere

Verletzungen davontrugen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 66-jährige Fahrer eines Pkw

Skoda gegen 18:45 Uhr die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Berlin, als

er offenbar aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in der Abfahrt zum

Parkplatz "Vier-Tore-Stadt" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor

und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen prallte der Pkw

gegen einen dortigen Baum. Der 66-Jährige und seine drei 62, 64 und

65 Jahre alten Mitfahrer/-innen erlitten alle schwere Verletzungen.

Der 65-jährige Mitfahrer musste mittels Rettungshubschrauber in die

Greifswalder Klinik geflogen werden.



Der Rettungshubschrauber landete auf dem Rastplatz. Auch die

anschließenden Bergungsarbeiten des Abschleppunternehmens für den

nicht mehr fahrbereiten Pkw konnten ohne Sperrung der Autobahn

realisiert werden. Lediglich zum Zwecke der ersten Rettungsmaßnahmen

wurde die Lastspur (rechte Fahrspur) und die Abfahrt kurzzeitig

gesperrt.



Der Fahrer und die beiden Mitfahrerinnen wurden ebenfalls in

umliegende Krankenhäuser in Anklam und Neubrandenburg gefahren. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 20.000 Euro

geschätzt. Alle hier in der Pressemitteilung genannten Personen

besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



