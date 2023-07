POL-HRO: Letztes Testspiel vor Saisonbeginn: F.C. Hansa Rostock gegen FC Sevilla - Polizei zieht positive Bilanz

Rostock (ots) -



Der F.C. Hansa Rostock hat am heutigen Samstag sein letztes Testspiel vor Beginn der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Sevilla vor 19.500 Zuschauerinnen und Zuschauern gewonnen. Die Rostocker Polizei kann nach dem Spiel eine positive Bilanz ziehen.



Die An- und Abreise der Fußballfans verlief trotz der Baustellensituation rund um das Ostseestadion ohne herausragende Probleme. Das aktualisierte Verkehrs- und Sicherheitskonzept in der Rostocker Gartenstadt hat sich bewährt. Die sieben neuen Absperrschranken gewährleisteten, dass Feuerwehr und Rettungsdienste die engen Straßen in dem Wohngebiet bei Notwendigkeit erreichen können und nicht durch Falschparker an der Durchfahrt gehindert werden.



Parallel zum Fußballspiel fanden in unmittelbarer Nähe des Ostseestadions die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften U18/U20 im Rostocker Leichtathletikstadion statt. Hier war ebenfalls ein hohes Besucheraufkommen zu verzeichnen. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Organisatoren der beiden Sportveranstaltungen und den zuständigen Behörden ermöglichte heute allen sportbegeisterten Fans und Teilnehmenden einen sportlich fairen Nachmittag auf den Rängen sowie auf Rasen, Tartan und Sand.



Insgesamt waren rund 100 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei MV im Einsatz.



