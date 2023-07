POL-HRO: Unfall führt zu erheblichen Stauerscheinungen auf der B105 bei Rövershagen

Landkreis Rostock / Rövershagen (ots) -



Am 22.07.2023, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf der B105, aus

Richtung Ribnitz-Damgarten, ca. 1000 Meter vor dem Ortseingang

Rövershagen ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Bei dieser

Kollision wurde niemand verletzt; beide Pkw waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Die 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault bemerkte das Stauende zu

spät und fuhr auf den bereits stehenden Pkw VW Caddy eines

58-Jährigen auf.



Aus dem Pkw VW Caddy liefen Betriebsstoffe (Benzin) aus. Neben der

FFW Rövershagen musste auch ein Unternehmen zur Fahrbahnreinigung

aus dem Landkreis Rostock hinzugezogen werden.



Die B105 war für ca. 1 Stunde in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt,

danach konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei

geführt werden.



In beide Fahrtrichtungen der B105 kam es aufgrund des hohen

Reiseverkehrsaufkommens zu erheblichen Stauerscheinungen.







Stiehler, Polizeihauptkommissar,

PR Sanitz



