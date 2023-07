POL-NB: Nachmeldung zum Großbrand in Karlsburg an der B 111 - Brandursachenermittler war am 22.07.2023 im Einsatz

PP Neubrandenburg (ots) -



Wie bereits berichtet wurde,Pressemitteilung Polizeipräsidium NB vom 21.07.2023-20:19 Uhr,ist es zum Großbrand an der B 111 mit einer schwerstverletzten Person gekommen. Nach den ersten Ermittlungen konnte keine abschließende Angabe zur Brandursache getätigt werden, so dass die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet hat.

Am Vormittag des 22.07.2023 hat der Brandursachenermittler zusammen mit Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam den Brandort untersucht.

Im Ergebnis dessen kann gesagt werden, dass der Brand sehr wahrscheinlich während Reparaturarbeiten an einem PKW in der Autowerkstatt ausgebrochen ist. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen Mitarbeiter der Werkstatt. Während der Arbeiten an einem PKW kam es zu einem Funkenflug, welcher vermutlich auf Restrückstände von Benzin übergriff und dadurch den Brand entfachte. Trotz der schnellen Hilfe weiterer Mitarbeiter, die das Feuer mittels Feuerlöscher versuchten zu löschen, breitete sich das Feuer sehr schnell aus und griff anschließend auf die gesamte Werkstatt über. Der Sachschaden wird weiterhin auf 500.000 Euro geschätzt.



