POL-NB: Brandsatz auf öffentlich zugänglichen Parkplatz vor dem Polizeihauptrevier Pasewalk geworfen

Durch die Beamten des PHR Pasewalk wurden im Außenbereich auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen vor dem Reviergebäude zwei Brandsätze aufgefunden. Der Parkplatz grenzt an die Schulstraße und wird im Tagdienst für Privatfahrzeuge der Mitarbeiter genutzt. Bei den festgestellten Brandsätzen handelt es sich um Reste eines gezündeten Brandsatzes (Glassplitter einer Flasche)sowie eines nicht gezündeten Brandsatzes (Flasche darin mit nassem Papier). Der gezündete Brandsatz hat einen Brandfleck auf den Steinen auf dem Parkplatz hinterlassen. Offenbar hatten Unbekannte die als Brandsatz umfunktionierten Flaschen vom angrenzenden Gehweg in der Schulstraße auf den Parkplatz vor dem Polizeigebäude geworfen. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war die Tatzeit in den frühen Morgenstunden des 22.07.2023. Es wurden keine Personen verletzt. Polizeifahrzeuge standen oder stehen nicht auf diesen Parkplätzen. Das Gebäude des Polizeihauptreviers befindet sich einige Meter von der Aufschlagsstelle entfernt und es entstand kein Gebäudeschaden. Das Motiv der bisher unbekannten Täter ist unklar. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte des Kriminaldauerdienstes Anklam durchgeführt. Die Beamten stellten Teile des gezündeten und den nicht zerschellten Brandsatz sicher. Die Ermittlungen dauern an, der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam wird in die Ermittlungen einbezogen.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



