POL-HRO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person am Bahnübergang in Teterow

Teterow (ots) -



Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zum 22.07.2023 mit seinem Fahrzeug

in der Ortslage Teterow von der Fahrbahn abgekommen. Im Bereich eines

Bahnübergangs verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr

das Bahngleis und kollidierte im Bereich der Fußgängerschranke mit

der dortigen Umzäunung. Das Fahrzeug kam schließlich neben dem

Gleisbett zum Stehen.



Der türkische Staatsbürger erlitt durch den Zusammenstoß einen

Schock. Nach kurzer Untersuchung durch einen hinzugezogenen

Rettungswagen stand jedoch fest: Er verletzte sich glücklicherweise

nicht ernsthafter.



Am verunfallten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das

Fahrzeug musste mittels Ladekran eines Abschleppers aus dem umzäunten

Gleisbereich geborgen werden.



Auch die Gleisanlage wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.



Nachdem die Schäden jedoch durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn

begutachtet wurden, konnte die Strecke freigegeben werden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR.



Derzeit wird davon ausgegangen, dass Sekundenschlaf zu dem Unfall

führte. Aus diesem Grund wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren

wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein

des Mannes wurde sichergestellt.





