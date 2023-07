POL-NB: Aufmerksame Bürger melden der Polizei Graffitisprayer auf frischer Tat

Pasewalk (ots) -



In der Nacht von Freitag zu Samstag, dem 21.07.2023, meldeten mehrere

aufmerksame Bürgerinnen und Bürger der Polizei zwei mutmaßliche

Graffitisprayer im Pasewalker Zentrum. Anhand einer konkreten

Personenbeschreibung konnten die beiden 18 Jahre alten jungen Männer

gegen Mitternacht im Stadtgebiet festgestellt werden. Im Zuge

weiterer Spurensuche und - sicherungsmaßnahmen wurden bislang vier

Tatorte ausfindig gemacht, derer die beiden dringend tatverdächtigt

sind, diese mit schwarzer, blauer, pinker und silberner Farbe

beschmiert zu haben. Dadurch entstand ein vorläufig geschätzter

Gesamtsachschaden von mehreren hundert Euro. So wurden verschiedene

Graffiti von jeweils 20x30 cm² Größe im Bereich der

Sparkassenfiliale, einem Stromkasten und an einer Bushaltestelle

festgestellt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden deutsch

und polnischen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gelassen, da die

rechtlichen Voraussetzungen für freiheitsentziehende oder

beschränkende Maßnahmen nicht vorlagen. Neben der Strafanzeige wegen

des Verdachts der Sachbeschädigung können demnächst auch

Schadensersatzansprüche auf die beiden jungen Männer zukommen.



Mögliche weitere Geschädigte und auch Zeugen in diesem Zusammenhang

werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Pasewalk (Tel.

03973220224) zu melden.



Die aufmerksamen Bürgerinnen und Bürger zeigten durch ihr Handeln

Zivilcourage. Mit ihrem Hinweis und ihren Beobachtungen trugen sie

dazu bei, dass Straftaten aufgeklärt wurden. Für diese couragierte

Hilfe gilt den Zeugen der besondere Dank der Polizei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell