POL-NB: Verkehrsunfall mit einem dreijährigen Kind

Eldena (ots) -



Am 21.07.2023, gegen 16:25 Uhr, kam es in der Ortschaft Wredenhagen

in der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und

Sachschaden.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Deutsche in

ihrem Pkw VW die Ortschaft in Richtung Röbel, als plötzlich ein

dreijähriger deutscher Junge hinter einem parkenden Auto unvermittelt

auf die Fahrbahn lief. Einen Zusammenstoß konnte die Fahrerin des Pkw

aus der Gemeinde Eldena nicht mehr verhindern, infolgedessen der

Junge schwere Verletzungen erlitt und mittels Rettungshubschrauber

ins Klinikum nach Neuruppin geflogen wurde. Am Pkw entstand geringer

Sachschaden, der auf zirka 300 Euro geschätzt wird. Die 20-Jährige

blieb unverletzt.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell