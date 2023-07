POL-NB: Großbrand in Karlsburg an der B 111 mit einer schwerstverletzten Person

Karlsburg (ots) -



Am 21.07.2023, gegen 14:15 Uhr, wurden mehrere Feuerwehren,

Rettungsdienst und Polizei über den Brand einer Werkstatt in Moeckow

Berg an der B 111 informiert.



Nach aktuellen Erkenntnissen waren zur Brandbekämpfung der Werkstatt,

drei Fahrzeugen und einem angrenzenden Wohnhaus die Feuerwehren aus

Lühmannsdorf, Klein Bünzow, Züssow, Karlsburg, Buddenhagen, Gützkow,

Wolgast mit 59 Kameraden im Einsatz. Gegen 18:30 Uhr konnte der Brand

gelöscht werden.



Die Werkstatt konnte nicht mehr gerettet werden und brannte

vollständig nieder. Des Weiteren wurde die Giebelseite und Terrasse

eines angrenzenden Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Auch zwei

in der Werkstatt befinde Fahrzeuge und ein weiteres außerhalb des

Gebäudes brannten vollständig aus. Ein 32-jähriger Ukrainer erlitt

nach aktuellen Erkenntnissen schwerste Brandverletzungen, weshalb er

zur medizinischen Behandlung mittels Rettungshubschrauber in eine

Spezialklinik nach Berlin geflogen wurde. Auch weitere unter Schock

stehende Personen vor Ort mussten durch vor Ort eingesetzte

Rettungskräfte medizinisch betreut werden.



Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf mindestens

500.000 EUR geschätzt. Durch die starke Rauchentwicklung sowie

Durchführung der Brandbekämpfung war eine Vollsperrung der B 111 in

Fahrtrichtung Gützkow und der B109 in Fahrtrichtung Greifswald

notwendig. Gegen 19:00 Uhr konnte die Verkehrssperrung aufgehoben

werden.



Bislang ist völlig unklar, wie es zum Brandausbruch kam. Ob eine

strafrechtliche Relevanz vorliegt, es sich um einen Arbeitsunfall

handelt oder sonstige Ursachen für den Brand vorliegen, ist

Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen des

Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Anklam. Durch die

zuständige Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Brandursache der

Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Dieser ist für den

morgigen Tag (22.07.2023) vorgesehen. Bis dahin ist der Brandort

beschlagnahmt.





Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst





