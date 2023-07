POL-HST: Korrekturmeldung zu: Exhibitionist erschreckt Mädchen und Frau in Grimmen

Grimmen (ots) -



Bezugnehmend auf die Pressemitteilung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5564303 müssen die Altersangaben der Geschädigten korrigiert werden. Es handelt sich bei dem vermeintlichen Mädchen um eine 31-Jährige und somit eben nicht um ein Mädchen, sondern um eine Frau. Und die geschädigten 26-Jährige ist richtigerweie 36 Jahre alt. Nachfolgend nunmehr die korrigierte Fassung:



Exhibitionist erschreckt zwei Frauen in Grimmen



Am Freitag, dem 21.07.2023 gegen 11:05 Uhr soll es in Grimmen zu einer solchen Situation gekommen. Eine 31-jährige Ukrainerin befand sich augenscheinlich alleine auf dem Geh- und Radweg im Innenring aus Richtung Süd-West-Passage kommend. Auf Höhe eines dortigen Spielplatzes trat hinter einem Gebüsch ein Mann hervor, welcher im Weiteren sein Glied herausgeholt und daran herummanipuliert haben soll. Erschrocken darüber entfernte sich die Geschädigte schnell nach Hause und erzählte es dort. Eine Anzeige wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen wurde aufgenommen und der Nahbereich umgehend nach dem Mann abgesucht. Er konnte bisher nicht festgestellt werden.



Beschrieben wird der Mann wie folgt:



- etwa 1,80 m groß

- etwa 37 - 40 Jahre

- normaler Körperbau

- rundes Gesicht mit Sonnenbrand

- keine Tattoos

- graus T-Shirt, kurze dunkle Hose, graues Basecap



Ebenfalls heute, Freitag 21.07.2023 wurde der Polizei gemeldet, dass es augenscheinlich bereits am 04.07.2023 zu einem ähnlichen Sachverhalt in Grimmen kam. Eine 36-jährige Ukrainerin befand sich ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag, dem 04.07.2023 gegen 11:40 Uhr auf dem Weg von der Gartensparte Hoikenrade in Richtung Carl-von-Ossietzky-Straße. Als sie die Holzbrücke passierte, sah sie bei den Bäumen in der Nähe des Skater Park einen Mann, mit heruntergelassener Hose. Dieser manipulierte an seinem Glied und näherte sich der Frau. Verängstigt über diese Situation floh die Geschädigte schnellen Schrittes.



Beschrieben wird der Mann wie folgt:



- etwa 1,80 m groß

- normale Figur

- etwa 30 Jahre und älter

- Basecap



Auch hier wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen. Ob es einen Zusammenhang zur vorbezeichneten Tat gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei bitte um Mithilfe. Wer hat zu den angegebenen Zeiten an den Orten und in der Nähe etwas beobachtet? Gibt es weitere Sachverhalte/Geschädigte? Zeugen, die Angaben zu den Taten oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



