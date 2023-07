POL-SN: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei sowie der Polizeiinspektion Schwerin - Brand des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums

Schwerin (ots) -



Mehrere Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuererwehren sowie der Bundes- als auch der Landespolizei sind seit den Mittagsstunden bei einem Brand in der Straße Zum Bahnhof im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an.



Nach aktuellen Informationen entstand in dem Gebäudekomplex des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums ein Feuer. Gegen 12:10 Uhr wurde der unmittelbar angrenzende Schweriner Hauptbahnhof evakuiert. Nach aktuellem Stand wurde keine Person durch das Feuer verletzt. Der Zugverkehr wurde eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr wurde durch die Deutsche Bahn AG eingerichtet. Die Fußgängerunterführung ist nach einer zwischenzeitlichen Sperrung bereits wieder freigegeben.

Ermittler des Kriminalkommissariats Schwerin sowie der Ermittlungsdienst der Bundespolizei sind bereits vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell