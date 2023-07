POL-HRO: Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz

Rostock (ots) -



Am 19. Juli ist es gegen 21.30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz gekommen. Hintergrund war eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern - einem 20 Jahre alten Tunesier und einem 30 Jahre alten Albaner. Beide wurden im Verlauf handgreiflich, der 20-Jährige wurde dabei am Hals und an den Unterarmen verletzt. Er wurde zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Beim Versuch, den Streit zwischen den beiden Männern zu schlichten, sind auch Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes leicht verletzt worden.



Gegen beide Beteiligte sind Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen worden.



Bei dem Einsatz waren vier Streifenwagen sowie zwei Rettungswagen im Einsatz.



