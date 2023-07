POL-HRO: Dank Zeugen: Ladendieb an Flucht gehindert

Rostock (ots) -



Couragierte Zeugen haben am gestrigen Donnerstag gegen 11:15 Uhr in Warenmünde einen renitenten Ladendieb an der Flucht gehindert.



Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine Sonnenbrille aus dem Außenbereich eines Bekleidungsgeschäftes entwendet haben. Als die Mitarbeiterin den Tatverdächtigen ansprach und nach der Brille griff, reagierte der Mann aggressiv und packte die Frau am Handgelenk. Anschließend flüchtete er. Auf der Flucht entwendete er noch zwei Basecaps aus dem Außenbereich eines anderen Geschäftes.



Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, versuchten, den flüchtenden Tatverdächtigen festzuhalten. Dieser reagierte erneut aggressiv und stieß einen Zeugen zu Boden. Dabei erlitt er Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Der 30-jährige mutmaßliche Ladendieb konnte schließlich von den Zeugen und einem weiteren Passanten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen Polen ohne festen Wohnsitz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt.



Die Rostocker Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei den Zeugen für ihr beherztes und entschlossenes Eingreifen.



