POL-NB: Mögliche Verkehrsbehinderungen durch Versammlungen im Stadtgebiet Neubrandenburg

Am 21.07.2023 wird es in Neubrandenburg zu Versammlungen bezüglich des Pflegenotstandes kommen.



Nach Informationen des zuständigen Ordnungsamtes des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurden für die Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr fünf Versammlungen im Stadtgebiet von Neubrandenburg angemeldet.



Bei der ersten Veranstaltung sind ca. 50 Personen in der Rostocker Straße auf Höhe des Torfsteges angemeldet. Es soll eine Menschenkette mit Transparenten, Pfeifen und Megaphonen gebildet werden.



Zudem gibt es Anmeldungen für vier weitere Standorte, an welchen jeweils maximal 20 Personen in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr demonstrieren wollen. Das betrifft folgende Kreuzungen/Einmündungen: Pferdemarkt, Neustrelitzer Straße/Höhe Bergstraße, Neustrelitzer Straße/Clara-Zetkin-Straße, Woldegker Straße/Umgehungsstraße.



Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg werden für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Einsatz sein. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfen alle Veranstaltungen auf dem Fußweg durchgeführt werden, so dass der Fahrzeugverkehr nicht beeinflusst wird. Trotzdem kann es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.



Wir sind bemüht, die Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um ihr Verständnis.



