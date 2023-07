POL-GÜ: Ermittlungserfolg - Täter nach Diebstählen und Einbrüchen in Haft

Bützow (ots) -



Nachdem es im Zeitraum von September 2022 bis Juli 2023 zu zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen im Bereich Bützow kam, konnte die Kriminalpolizei Güstrow nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Bei der Durchsuchung eines 29-jährigen Deutschen aus dem Raum Bützow konnte diverses Diebesgut, unter anderem Werkzeuge und Fahrräder, aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss der Durchsuchung wurde ein Haftbefehl vollstreckt und der Tatverdächtige in die JVA nach Waldeck verbracht. Gegenstand weiterer umfangreicher Ermittlungen ist es nun zu prüfen, inwiefern dem 29-Jährigen weitere Taten zugeordnet werden können.



Die sich nun anschließenden Ermittlungen führt weiter die Kriminalpolizei Güstrow.



