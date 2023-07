POL-HWI: Ladendiebe gestellt - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wismar (ots) -



Am 19. Juli wurde die Polizei über zwei Ladendiebe in einem Drogeriemarkt am Markt in Wismar informiert. Mit Hilfe des Ladendetektives konnten die eingesetzten Beamten die beiden Tatverdächtigen feststellen. Es handelt sich um eine 29-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann. Bei der anschließenden Durchsuchung beider Personen konnte bei dem Mann das Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro sowie ein Klappmesser aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurde der Mann am gestrigen Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Wismar vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ.



Während der Verbringung in die Justizvollzugsanstalt griff der Tatverdächtige einen der Polizeivollzugsbeamten an und verletzte diesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell