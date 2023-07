POL-LWL: Polizei sucht nach Garagenaufbrüchen Zeugen

Boizenburg (ots) -



Nach mehreren Garagenaufbrüchen in den vergangenen Tagen in Boizenburg sucht die Polizei nun Zeugen der Vorfälle. In der Rudolf-Tarnow-Straße brachen unbekannte Täter nach einer ersten Übersicht insgesamt 5 Privatgaragen auf und entwendeten jeweils die Vorhängeschlösser. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar, da noch nicht alle betroffenen Garagenbesitzer namentlich bekannt sind. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird vermutet. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und bittet um Hinweise zu den Vorfällen, die sich zwischen Anfang Juli und dem gestrigen Donnerstag ereignet haben.



