POL-LWL: Autofahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss

Hagenow (ots) -



Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Hagenow einen 45-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der augenscheinlich unter dem Einfluss illegaler Drogen stand. Beim Anhalten seines Fahrzeuges hatte der Mann zunächst noch versucht, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Jedoch konnte er nur wenige Meter weiter gestellt werden. Einen Drogenvortest verweigerte der Autofahrer, der erhebliche körperliche Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Drogenkonsum deuteten. Zudem wurden szenetypische Drogenutensilien bei ihm gefunden. Wie sich bei der weiteren Kontrolle herausstellte, ist der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Autofahrer wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den 45-Jährigen ist Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Für den Fall eines positiven Ergebnisses der Blutprobe, muss sich der Mann auch wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten müssen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell