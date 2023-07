Schweriner verliert vierstelligen Geldbetrag – Polizei veröffentlicht Täterfotos

Details anzeigen Wer kennt diesen Mann oder einer der Frauen Wer kennt diesen Mann oder einer der Frauen

Nachdem die bisherigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, veröffentlicht die Schweriner Kriminalpolizei nun Täterfotos in einem kombinierten Diebstahls- und Betrugsfall und erhofft sich entscheidende Hinweise.

Die Taten liegen bereits einige Monate zurück und begannen mit dem zunächst unbemerkten Diebstahl der Bankkarte des 82-jährigen Schweriners. Drei Täter, darunter zwei Frauen und ein Mann agierten gemeinschaftlich und lenkten den älteren deutschen Herren am 18.10.2022 derart ab, dass er den Diebstahl erst Tage später bemerkte. In der Zwischenzeit verwendeten die Täter die Geldkarte in 14 Fällen und verursachten hier einen finanziellen Schaden von etwa 3.000€.

Mit der Veröffentlichung der Fotos, die während der Taten aufgenommen wurden, erhoffen sich die Ermittler des Kriminialkommissariats Schwerin Hinweise zur Identität der drei Beschuldigten.

Wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise zu deren Identität bekanntgeben kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Dies ist über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de, telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 sowie persönlich in allen Polizeidienststellen möglich.