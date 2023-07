POL-NB: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 mit vier verletzten Personen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 21.07.2023, gegen 02:45 Uhr, ereignete sich auf der K2 zwischen

den Ortschaften Saal und Kückenshagen ein Verkehrsunfall. Nach ersten

polizeilichen Erkenntnissen kam der 21-jährige Fahrer eines PKW BMW,

welcher in Fahrtrichtung Kückenshagen fuhr, aufgrund unangepasster

Geschwindigkeit und des nassen Untergrundes in einer Rechtskurve nach

links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Im Fahrzeug

befanden sich drei weitere Insassen. Bei allen Insassen des

Fahrzeuges handelt es sich um deutsche Staatsbürger. Der

Fahrzeugführer, der 25-jährige Beifahrer sowie die 20-jährige

Insassin hinten rechts erlitten durch den Unfall leichte

Verletzungen. Zwei der drei Leichtverletzten wurden im Anschluss mit

einem Rettungswagen in das Universitätsklinikum nach Rostock

gefahren. Die 17-jährige Insassin, welche hinter dem Fahrer saß,

wurde aufgrund der Schwere der Verletzung mit einem

Rettungshubschrauber in eine Rostocker Klinik gebracht. Die

Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohlich. Aufgrund der Anzahl

der Verletzten befanden sich zwischenzeitlich vier Rettungswagen am

Einsatzort, sodass die betroffene Straße komplett gesperrt werden

musste. Aufgrund der ruhigen Verkehrslage mussten vor Ort keine

verkehrsregulierenden Maßnahmen getroffen werden.

Das verunfallte Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf ca. 15000,-Euro.



