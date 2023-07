POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person auf der L23 im Landkreis Vorpommern-Rügen

Barth (ots) -



Am 20.07.2023 kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem PKW Mercedes Benz und einem Transporter der Marke Mercedes

Benz. Der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer des PKWs befuhr die L23

aus Richtung Barth kommend in Richtung Löbnitz. Auf Grund eines

medizinischen Problems geriet er mit dem PKW auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Der PKW

Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur medizinischen

Versorgung ins Heliosklinikum nach Stralsund gebracht. Der

71-jähriger deutsche Fahrer des Transporters erlitt leichte

Verletzungen.

Für die Unfallaufnahme musste die L23 zwischen Abzweig Kenz und

Divitz für ca. zwei Stunden, zum Teil vollständig, gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit, Es entstand Sachschaden

von ca. 25.000,- Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



