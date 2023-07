POL-LWL: Mann hantierte mit Softairwaffe

Goldberg (ots) -



In Goldberg wurde am Mittwochabend ein Mann beim Hantieren mit einer vermeintliche Waffe gesehen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 58-Jährige auf einem Balkon auf Ballons geschossen haben. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass es sich dabei um eine Softairwaffe handelt, die im Zuge der Ermittlungen sichergestellt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz auf.



