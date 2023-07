POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Parchim (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostring in Parchim wurde am Donnerstagmittag eine Person leicht verletzt. Aus noch unbekannter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW KIA nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der 73-Jährige leicht am Arm verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Katja Hoppe

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell