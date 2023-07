POL-HRO: Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer 14-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



In der Nacht zu Mittwoch soll es im Stadtteil Dierkow/Hinrichsdorfer Straße, zu einem sexuellen Missbrauch einer 14-Jährigen gekommen sein.



Die Geschädigte war mit ihrem Hund auf Höhe des Lidl-Marktes spazieren, als gegen 23.30 Uhr ein bisher unbekannter Mann das Mädchen von hinten mit einem Messer bedroht und anschließend in ein Gebüsch gezerrt haben soll. Dort soll er die 14-Jährige sexuell berührt haben.



Anschließend soll der Tatverdächtige von dem Mädchen abgelassen haben.



Kurz nach Mitternacht alarmierte die Mutter der Jugendlichen die Polizei. Bei der sofort eingesetzten Nahbereichsfahndung, bei der auch ein Spürhund eingesetzt wurde, konnten Spuren gesichert werden. Die 14-Jährige wurde bei dem Überfall körperlich nicht verletzt.



Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:



- Ca 1,80 Meter groß

- Normale Statur

- Tiefe Stimme

- Trug einen roten Kapuzenpullover sowie eine Maske (Guy

Fawkes)



Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die etwas im Bereich der Hinrichsdorfer Straße in der Zeit von Dienstag, 19. Juli, 23.30 bis 00 Uhr, beobachtet haben. Laut Aussagen der Geschädigten sind in dieser Zeit zwei Straßenbahnen am Tatort vorbeigefahren.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell