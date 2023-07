POL-GÜ: Verkehrskontrolle eines Pannen-PKW - Fahrzeugführer unter Drogen

Krakow am See/BAB19 (ots) -



Am Morgen des 20.07.23 fiel Beamten der Autobahnpolizei Linstow ein Pannen-PKW mit schwedischen Kennzeichen auf der Autobahn 19, zwischen den Anschlussstellen Krakow am See und Linstow, auf. Augenscheinlich blieb der Mercedes-Benz des 39-jährigen Schweden gegen 05:10 Uhr mit technischen Problemen stehen. Eine anschließende Verkehrskontrolle der Beamten zeigte, dass der Schwede nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein ebenso durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain.

Hinter dem Pannen-PKW hielt ein weiterer Mercedes-Benz auf dem Standstreifen. Ein 53-jähriger Italiener, der gemeinsam mit dem Schweden unterwegs war. In diesem Fall konnte der 53-Jährige einen Führerschein vorlegen, aber auch bei diesem Fahrzeugführer reagierte ein Drogentest positiv auf Kokain.



Den beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung von jeweils 530 Euro vor Ort erhoben. Die beiden PKW wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.



Die Fahrzeugführer erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell