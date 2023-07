POL-NB: Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung durch einen verfaulten Gorgonzola

Demmin (ots) -



Bei der Polizei in Demmin wurde am vergangenen Wochenende eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Der 55-jährige deutsche Anzeigenerstatter gab an, dass er am Samstag gegen 02:00 Uhr in seinem Zimmer in der Jarmener Straße geschlafen hat, als er durch ein dumpfes Geräusch geweckt wurde. Als er nachschaute, konnte er die Verpackung eines verschimmelten und fauligen Gorgonzolas auf dem Boden erkennen, in welcher sich bereits Maden befanden. Das Erblicken und das Wahrnehmen des Geruches lösten bei dem 55-Jährigen ein starkes Übelkeitsgefühl aus, welches beinahe zum Erbrechen führte.



Der Geschädigte konnte die vermeintliche Tatverdächtige noch von hinten sehen, wie sie sich von dem Wohnhaus entfernt hat. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Tatverdächtige den verschimmelten und mit Maden befallenen Gorgonzola durch das angekippte Fenster seines Schlafzimmers geworfen. Die beiden Personen kennen sich und nach Angaben des Geschädigten kommt es des Öfteren zu Streitigkeiten.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung gegen die 55-jährige Dame aus Demmin wurden aufgenommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell