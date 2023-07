POL-HRO: Entwendete PKW in Kritzmow - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Im Landkreis Rostock sind in der Nacht zu Donnerstag zwei hochwertige Autos entwendet worden. Beide PKW waren in 18198 Kritzmow abgestellt.



Es handelt sich um einen Audi SQ8 im Wert von 100 000 Euro, abgestellt im Amselweg, sowie um einen Audi A6 im Wert von 55 000 Euro, abgestellt im Grasmückenweg. Die Tatzeit kann auf 23 bis 07 Uhr eingegrenzt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180 1560, jeder anderen Polizeidienststelle oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



