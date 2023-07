POL-HWI: Entwendeter PKW - Polizei sucht Zeugen

Insel Poel (ots) -



Am 19. Juli wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht zu einem Diebstahl eines Toyota Land Cruiser in Kaltenhof gekommen ist.



Unbekannte Täter entwendeten den braunen Toyota, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen MI-ZW2020 trug. Er wurde am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr im Bernsteinweg abgestellt und war am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, nicht mehr aufzufinden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



