POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt im Bereich Hagenow/Bundesstraße 5 am 19.07.2023

Hagenow (ots) -



Am späten Mittwochabend gegen 23:15 Uhr kam es in dem Bereich Hagenow

bis zur Bundesstraße 5 bei Picher zur Verfolgung eines grauen PKW

Audi A7. Der PKW war besetzt mit vier Jugendlichen im Alter von 14

bis 19 Jahren.



Im Zuge der abendlichen Fahrt nahm der Audi zuvor einem Polizeiauto

in der Hagenower Innenstadt die Vorfahrt. Daraufhin wollten die

Beamten das Fahrzeug kontrollieren. Der Fahrer des PKW entzog sich

jedoch der Kontrolle und fuhr die Landesstraße 04 in Richtung Picher

entlang. Die Ortschaften passierte der PKW mit stark überhöhter

Geschwindigkeit und ignorierte hierbei auch rote Ampeln.



Erst durch die Unterstützung weiterer Polizeifahrzeuge und dem

Einsatz von "Stop-Sticks" konnte der Wagen kurz vor der B 5 gestoppt

werden. Die Insassen des PKW flüchteten daraufhin zu Fuß.



Drei der vier Insassen waren alkoholisiert und konnten von der

Polizei im Nahbereich des abgestellten PKW festgestellt werden. Der

17-jährige Fahrer des Audi meldete sich kurz darauf telefonisch im

Polizeirevier Hagenow und stellte sich den Polizeibeamten.



Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein unterwegs war.

Der PKW wurde sichergestellt und die minderjährigen Insassen an ihre

Erziehungsberechtigten übergeben.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen des

Vorfalls oder mögliche Geschädigte bei der Polizei melden. Hinweise

nimmt die Polizei in Hagenow unter 03883/631-0, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell