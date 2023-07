POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der Landesstraße 206 Höhe Grüssow im LK Mecklenburgische Seenplatte

Röbel/ Müritz (ots) -



Am 19.07.2023, gegen 23.30 Uhr kam es auf der L 206, Höhe der

Ortslage Grüssow, zu einem Verkehrsunfall.

Dabei wurden eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht

verletzt.

Gegenwärtig stellt sich der Unfallhergang wie folgt dar:

Ein 29-jähriger polnischer Fahrer eines PKW Ford Fiesta mit

polnischen Kennzeichen befuhr die L 206 aus Richtung Kogel kommend in

Richtung B 192 - Kloster Malchow. In einer dortigen Doppelkurve, auf

Höhe der Ortslage Grüssow, kam er mit dem PKW nach links von der

Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einem

Leitpfosten, durchfuhr den Straßengraben, durchbrach die Umzäunung

einer Pferdekoppel und überschlug sich mehrmals. Dann kam der PKW,

auf dem Dach liegend, auf der Koppel zum Stillstand.

Der 29-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Durch den

Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden

polnischen Mitfahrer im Alter von 27 und 28 Jahren wurden vor Ort

ambulant ärztlich behandelt.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim

Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort

ergab einem Wert von 1,53 Promille. Daraufhin wurde eine

Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt, der Führerschein des

Fahrzeugführers wurde sichergestellt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000,- Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



