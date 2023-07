POL-NB: Alkoholisierter PKW-Fahrer streift einen anderen PKW und verunfallt auf der Woldegker Str. in Neubrandenburg, LK Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Am 19.07.2023 ereignete sich in der Oststadt von Neubrandenburg eine

Trunkenheitsfahrt. Nach einem Bürgerhinweis wurde durch Polizeibeamte

des PHR Neubrandenburg der benannte Pkw in der Einsteinstraße

festgestellt und gestoppt. Der 35-jährige deutsche Fahrzeugführer aus

dem Landkreis MSE, startete jedoch sofort nach Kontrollbeginn seinen

PKW BMW wieder und fuhr rückwärts die Einbahnstraße entlang, um sich

der Kontrolle zu entziehen.

Dabei streifte er nach etwa 300m einen dort parkenden Opel Vectra.

Durch diesen Unfall erlitt sein eigenes Fahrzeug einen Platten.

Dennoch versuchte der 35-Jährige weiter zu flüchten und fuhr auf die

Woldegker Straße in Richtung Innenstadt.

Dort verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser kam nach rechts

von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam

letztendlich auf dem Gehweg zum Stehen. Der BMW war infolge der

beiden Unfälle nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von ca.

4500,-Euro. Personenschaden entstand nicht.

Der Fahrer stieg sofort aus dem Fahrzeug aus und setzte seine Flucht

in Richtung An der Hochstraße zu Fuß fort. Nach etwa 10 Minuten

konnte er dann, durch zur Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen

angeforderten Kollegen des PR Friedland, im Nahbereich aufgegriffen

werden. Der augenscheinlich betrunkene Mann hatte sich zuvor in einem

Gebüsch versteckt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Aus diesem Grunde wurde im Klinikum Neubrandenburg eine doppelte

Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Unfallfahrer leugnete allerdings

vehement, gefahren zu sein. Einen Führerschein konnte der mutmaßliche

Unfallfahrer nicht vorlegen. Dieser wurde bereits im Juni diesen

Jahres wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat durch die Polizei

beschlagnahmt.

Während der Blutprobenentnahme sprach er mehrfach Drohungen gegen das

Klinikpersonal und die Polizeibeamten aus und wurde zunehmend

feindseliger und aggressiver.

Da er durch sein Verhalten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit

und Ordnung darstellte, wurde er auf richterliche Anordnung in

Polizeigewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich massiv und setzte

der Maßnahme aktiven Widerstand entgegen.

Gegen ihn werden nun mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne

Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

und Beleidigung erstattet.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell