POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Quassel (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Am 19.07.2023 gegen 16:12 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 06

bei Quassel ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.



Eine 74-jährige Fahrzeugführerin eines Audi fuhr von Pritzier in

Richtung Lübtheen. Aus noch ungeklärter Ursache kam dieser dann auf

die Gegenfahrbahn. Ein 46-jähriger entgegenkommender Fahrzeugführer

eines Skoda wollte dem Audi ausweichen und stieß dabei gegen eine

Mauer neben der Fahrbahn. Trotz des Ausweichsversuchs stieß der Audi

in weiterer Folgen gegen den Skoda.



Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt. Die Audi-Fahrerin wurde

zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit.



Alle Beteiligten sind deutscher Staatsangehörigkeit.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell