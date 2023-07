POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und vier beteiligten LKW auf BAB 24

Stolpe (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Am 19.07.2023 gegen 16:49 Uhr ereignete sich auf der BAB 24 in

Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter der Anschlussstelle

Neustadt-Glewe, ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten LKW.



Aufgrund einer Baustelle wurde die Standspur mittels LKW und

Sperranhänger gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein

58-jähriger weißrussischer LKW-Fahrer auf den Sperranhänger auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sperranhänger auf drei

weitere LKW aufgeschoben, welche sich im Baustellenbereich befanden.



Durch den Unfall wurden der 61-jährige polnische LKW-Fahrer des

Sperranhängers schwer sowie ein 59-jähriger deutscher

Unfallbeteiligter leicht verletzt.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 220.000 Euro. Die

Bundesautobahn 24 musste für die Bergungsarbeiten für 4 ½ Stunden

gesperrt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell