POL-HRO: Verkehrsunfall mit getöteter Person und Beteiligung einer Straßenbahn in Rostock Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am 19.07.2023 um 19:19 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen

einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Nach derzeitigen Erkenntnissen

betrat der 30-jährigen tschechische Geschädigte unvermittelt das

Gleisbett und kollidierte mit der herannahenden Straßenbahn. Der

30-jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort

verstarb. Der 64-jährige deutsche Straßenbahnfahrer erlitt einen

Schock. Vor Ort waren neben den aufnehmenden Polizeivollzugsbeamten

die Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie Beamte des

Kriminaldauerdienstes Rostock im Einsatz. An der Straßenbahn entstand

nur geringer Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfalls sind

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Sebastian Haacker

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell