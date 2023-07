POL-LWL: Kleintransporter verunglückte auf der Autobahn

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter ist am Mittwochvormittag auf der BAB 24 bei Zarrentin ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer des Transporters auf regennasser Fahrbahn einen LKW überholen wollen, als er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Kleintransporter prallte in weiterer Folge gegen die Mittelschutzplanke und kam anschließend auf der Standspur zum Stehen. Der 54-jährige Fahrer und sein 43-jähriger Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden.



