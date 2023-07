POL-GÜ: Diebstahl eines Anhängers von Baustelle

Kühlungsborn (ots) -



In der Nacht vom 17.07., 20:20 Uhr - 18.07.23, 07:30 Uhr, wurde ein Anhänger des Herstellers TEMARED in Kühlungsborn durch unbekannte Täter gestohlen. Der Anhänger mit polnischem Kennzeichen befand sich gesichert auf einer Baustelle im Bereich des Heinrich-Schreiber-Ring. Der Stehlschaden wird auf circa 6000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Doberan (Tel. 038203 56 0).



Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



