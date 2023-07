POL-LWL: Ein Verletzter bei Zusammenstoß zwischen LKW und Radlader

Ludwigslust (ots) -



Beim Zusammenstoß eines LKW mit einem Radlader ist am frühen Dienstagnachmittag in Alt Krenzlin ein 18-Jähriger leicht verletzt worden. Der Fahrer des Radladers kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Vermutlich aufgrund eines Vorfahrtsfehlers stießen beide Fahrzeuge an einer Einmündung zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge, insbesondere der Radlader, erheblich beschädigt. Der durch den Zusammenstoß verursachte Gesamtschaden wurde vor Ort zunächst auf ca.100.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell