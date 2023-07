POL-SN: Polizei ermittelt nach Brand in Gartenanlage

Schwerin (ots) -



Nachdem gestern ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage Marienhöhe in Schwerin brannte, ermittelt nun das Kriminalkommissariat Schwerin wegen Fahrlässiger Brandstiftung.

Nach aktuellen Ermittlungen habe der 44-jährige Besitzer der Gartenlaube gegen 17:00 Uhr ein Lagerfeuer entzünden wollen und nutzte hierfür Stroh. Das Feuer griff aufgrund der Trockenheit auf den Unterstand und kurz darauf auf das gesamte Gartenhäuschen und dessen Inventar über. Der Versuch des Garteninhabers, das Feuer selber zu löschen, misslang. Der 44-jährige Syrer erlitt leichte Verbrennungen und zeigte Anzeichen einer Rauchgasintoxikation. Weitere Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Feuerwehr hat die Löscharbeiten übernommen. Weitere Parzellen der Kleingartenanlage waren vom Feuer nicht betroffen, jedoch führten die Löscharbeiten zu anderweitigen Einschränkungen. Aufgrund der vor Ort eingesetzten Einsatzfahrzeuge war die Rogahner Straße aus Richtung Obotritenring kommend zeitweise gesperrt.



