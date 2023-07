POL-HWI: PKW kollidiert mit einem Baum - Fahrerin leicht verletzt

Schlagbrügge/Schlagsdorf (ots) -



Am 18. Juli 2023 kam es am Vormittag auf der L01 zwischen Schlagbrügge und Wietingsbek zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Die 68-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem VW in Richtung Wietingsbek, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



