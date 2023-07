POL-HRO: Tatverdächtiger gestellt: Betrunkener Mann belästigt junge Mädchen

Rostock (ots) -



Ein alkoholisierter Mann hat am Montagabend gegen 18:15 Uhr in der Rostocker Innenstadt drei Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren belästigt.



Gemeinsam mit einem Bekannten unterhielten sich die Mädchen zunächst mit dem 45-Jährigen. Im Laufe des Gesprächs belästigte der Tatverdächtige die Schülerinnen verbal und versuchte sie zu berühren. Dabei streifte er die Mädchen an der Hüfte. Die Rostockerinnen entfernten sich und informierten die Polizei.



Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen stellen. Ein Atemalkoholtest bei dem Deutschen ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die Kriminalpolizei hat bereits die weiteren Ermittlungen übernommen.



