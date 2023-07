POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Kindes in 17034 Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 14.07.2023 wurde auf einem Spielplatz zwischen der Mudder-Schulten- und der Unkel-Bräsig-Straße auf dem Neubrandenburger Datzeberg ein 12-jähriger Junge von einem bislang unbekannten Mann geschlagen. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 21:20 Uhr und wurde von einem Hinweisgeber telefonisch bei der Einsatzleitstelle der Polizei gemeldet.



Der Junge mit ukrainischer Staatsangehörigkeit musste aufgrund von Schwindel und der Verletzung im Gesichtsbereich von Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Befragung des Kindes durch die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg ergab lediglich, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen korpulenten Mann gehandelt haben soll. Hinweise auf das Tatmotiv oder einen möglichen fremdenfeindlichen Hintergrund sind bisher nicht erkennbar.

Zur Aufklärung des Sachverhaltes und Identifizierung des Tatverdächtigen, bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden geben, sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55820 oder in der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



