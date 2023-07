POL-HWI: Unbekannte Täter stehlen etwa 2000 Liter Diesel

Zickhusen (ots) -



Am 17. Juli 2023 wurde der Polizei bekannt, dass im Verlauf des vorangegangenen Wochenendes durch unbekannte Täter etwa 2000 Liter Kraftstoff aus einer Werkhalle in Drispeth entwendet wurden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Werkhalle und stahlen den Diesel aus zwei Kraftstofftanks. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 3.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 295 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell