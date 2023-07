POL-HWI: Leblose Person am Friedenshof aufgefunden - Falschmeldungen kursieren

Wismar (ots) -



Auf einigen Social Media Plattformen kursieren Gerüchte zu einer verstorbenen Person am Wismarer Friedenshof.



Bereits am 24. Juni 2023 wurde die Polizei über eine leblose Person am Friedenshof in Wismar informiert. In diesem Zusammenhang wurden zunächst Kräfte des Kriminaldauerdienstes vor Ort eingesetzt. Ärztliches Personal konnte nur noch den natürlichen Tod des deutschen, 72-jährigen Verstorbenen feststellen. Entgegen der Falschmeldungen steht fest, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt.



