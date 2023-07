POL-LWL: Fahrradfahrer schwer verunglückt - Polizei vermutet Sturz

Boizenburg (ots) -



In Boizenburg ist am späten Montagnachmittag der Fahrer eines Elektrofahrrades schwer verunglückt. Der 68-jährige Fahrradfahrer erlitt eine schwere Kopfverletzung und kam anschließend in ein Krankenhaus. Eine zufällig vorbeikommende Frau hatte den am Boden liegenden Verunglücken entdeckt und die Rettungskräfte informiert. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass der 68-Jährige aus noch ungeklärter Ursache gestürzt war.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell