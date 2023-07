POL-GÜ: Brand einer Strohmiete in Tieplitz

Gülzow-Prüzen (ots) -



Am 17.07.23, gegen 18:20 Uhr, brannten circa 140 Strohballen in 18276 Tieplitz bei Eintreffen der Polizei bereits in voller Ausdehnung. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren aus Tarnow, Karcheez, Klein Upahl und Gülzow begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die sich auf einer Ackerfläche befindlichen Strohballen brannten kontrolliert nieder. Zu weiteren Personen- oder Sachschäden ist es nicht gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3000 Euro beziffert.



Die nun folgenden Ermittlungen müssen klären, ob es sich bei dem Brand der Strohmiete um Selbstentzündung oder Brandstiftung handelt. Ein Brandermittler der Polizei wird hierzu zeitnah seine Arbeit aufnehmen.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell